أسعار الدواجن اليوم بأسواق شمال سيناء.. البيضاء بـ40 جنيها

شهدت محلات بيع الدواجن إقبالا غير مسبوق اليوم الجمعة بأسواق محافظة شمال سيناء، سواء في العريش أو بئر العبد والشيخ زويد.

قال أحمد الحارون صاحب محل بيع دواجن لـ«الوطن» إن الإقبال كبير على محال بيع الدواجن بجميع الأسواق، مضيفا أن السعر سجل اليوم 40 جنيها للكيلو الواحد، مرتفعا عن اليومين الماضيين بمعدل 4 جنيهات في الدواجن البيضاء، و5 جنيهات في البلدي بواقع 55 جنيها للكيلو.

تزايد الإقبال يوم الجمعة

وأضاف محمد عطية صاحب محل دواجن في العريش لـ«الوطن» أن الإقبال تزايد بشكل كبير بسبب إجازة الجمعة، وأن هناك عادات وتقاليد لدى أهالي سيناء بأنهم يتناولون الدجاج يوم الجمعة بعد الصلاة، حيث يتم استقبال الأقارب والأصهار وبناتهم المتزوجات، ويكون يوما ترفيهيا، ولذا فإن الأقبال يكون كبيرا على شراء الدجاج بجميع أنواعه من المحال الخاصة بالطيور.

وسجل سعر بيع الحمام «الزغاليل» 75 جنيها الزوجي «الفردتين» وسعر الدجاج الأبيض 40 جنيها للكيلو، والبلدي 55 جنيها للكيلو، والأمهات 33 للكيلو الواحد.

ثبات في أسعار الأسماك بشمال سيناء

ومن جهة أخرى شهدت أسعار الأسماك ثباتا لليوم الرابع على التوالي، حيث سجل سعر كيلو البوري 90 جنيها للسوبر، 60 جنيها للصغير، 70 للقاروص، 40 جنيها البولطي، 70 جنيها لسمك الدينيس متوسط الحجم.

متابعة الأسعار

بدورها أكدت أماني رسلان مدير التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن هناك متابعات مستمرة من مباحث التموين لمراقبة الأسعار، ومراجعة التسعيرات بشكل يومي، وأن عملية تحديد السعر تتم بالاتفاق ما بين مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع التجار، مراعية عملية العرض والطلب أثناء تحديد السعر، تماشيا مع أسعار البورصة التي يتم نشرها يوميا على مستوى الجمهورية.