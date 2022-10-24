سقوط مسجل خطر في قبضة الأمن بالمنوفية.. بحوزته كمية من المخدرات وسلاحين

نجحت وحدة مباحث تلا بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على مسجل خطر، بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها، بالإضافة إلى أسحلة نارية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

مخدرات وسلاحين بحوزة المتهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول علي إذن جهات التحقيق، تمكن ضباط وحدة مباحث تلا، بقيادة المقدم أحمد عبدالقوي رئيس المباحث، وبمشاركة الرائد محمد شكري والرائد أحمد سعد والرائد محمد مسعد معاوني المباحث، من ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش وفرد خرطوش، و15 كيس حشيش، و47 قعة حشيش، و700 تذكرة هيروين.

ضبط المتهم قبل ترويج المخدرات

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بإلقاء القبض على مسجل خطر «ي. ن.»، مقيم في قرية صفط حدام التابعة لدائرة المركز، وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، بغرض الاتجار بها، وقبل ترويجها، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.