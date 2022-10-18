القبض على مسجل خطر لسرقة أحد المنازل في «15 مايو»

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، مسجل خطر لسرقته أحد المساكن بأسلوب كسر الباب بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تفاصيل البلاع

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة 15 مايو، بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، واكتشافه كسر باب شقته السكنية، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ومتعلقات شخصية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، وهو عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب «كسر الباب»، كما أرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها في مسكنه، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.