مقتل مسجل خطر وإصابة شقيقه في معركة بالأسلحة البيضاء بحدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل مسجل خطر، وإصابة شقيقه، خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية في القاهرة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلي خطر بسبب خلافات مالية.

خلافات مالية

وذكرت التحريات انه تم تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام شخصين بالتعدى على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شقيقين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ) أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم .

تفاصيل الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما و طرف ثان (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بذات الناحية) لوجود خلافات مالية بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان إختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة ، وبإستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .