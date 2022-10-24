خريطة فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات اليوم.. صيانة دورية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فصل التيار عن عدة مناطق داخل 3 محافظات، اليوم الاثنين، وذلك وفقا لخريطة الصيانة الدورية.

وأكدت محافظة الإسكندرية، فصل التيار الكهربائي بعدة مناطق، منها شوارع باب سدرة وعمر أفندي والجمرك وشارع الشريف، لإجراء أعمال الصيانة بمحولات الكهرباء والمغذيات الرئيسية، وذلك لمدة 3 ساعات، بدء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

فصل التيار الكهربائى ببني سويف

كما أعلنت محافظة بني سويف فصل التيار الكهربائي، عن مركزي بني سويف وببا لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء بالشركة، ذلك بمناطق قرية عبد السلام عارف والضرائب وقرية الأباصيري ومستشفى الغسيل الكلوي، وأهابت الشركة بالمستشفيات والمراكز الخدمية توفير بدائل خلال تلك الفترة.

صيانة دورية في الدقهلية

وأشار قطاع الكهرباء بمحافظة الدقهلية إلى فصل التيار الكهربائي، وذلك لمدة 3 ساعات بالفترة من 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للوحة بمغذيات قطاع كهرباء جنوب الدقهلية بعدة مناطق، منها عزبة فاطمة هان والراتنجات وقرية سندوب ومصنع الخشب.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مراكز دكرنس والمطرية والجمالية للصيانة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا.