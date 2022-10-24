أسماء 8 ضحايا ومصابين اثنين في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالبحيرة

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي بالبحيرة، والذي أسفر عن مصرع 8 عمال وإصابة اثنين آخرين.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفي صلاح عبد الحفيظ، 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي صبحي عبد العاطي، 20 سنة، بنزيف في المخ، وجرى نقلهما إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية.

أسماء المتوفين

فيما توفى كل من محمد سلامة محمود، 20 عاما، وأحمد عبده النحراوي، 30 عاما، وفتحي سعد الشيخ، 15 عاما، وسلامة محمود علي الصعيدي، 39 عاما، ورزق عبدالحميد، 24 عاما، وأحمد رجب عبد العال، 22 عاما، وخالد فرج سعد عبده، 15 عاما، إضافة إلى جثة أخرى لمجهولة الهوية، ونُقلت الجثث إلى مستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي.

وعلي الفور جرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، والتي نقلت 8 جثث إلى مستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.