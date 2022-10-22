ننشر أسماء 12 طالبا مصابا في حادث تصادم سيارتين بـ«زراعي البحيرة»

حصلت «الوطن»، على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق قرية المقلة بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز كفر الدوار، والذي أسفر عن إصابة 12 طالبا، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد أيمن محمد، 12 سنة، طالب، محمود إبراهيم إسماعيل، 19 سنة، طالب، مصطفى شهدي محمد، 18 سنة، طالب بكلية الهندسة، محمد خميس إبراهيم، 19 سنة، طالب، يحيي أيمن الشرقاوي، 16سنة، طالب، أحمد عادل عبدالفتاح، 20 سنة، طالب، محمد سعد محمد، 20 سنة، طالب، جهاد محمود فايد، 11 سنة، طالبة، عبدالرحمن أيمن الشرقاوي، 19 سنة، طالب بكلية الهندسة، إكرامي عبده محمد، 45 سنة، سائق، محمد محمد محمد، 18 سنة، طالب، آمال جابر عبدالحليم، جميعهم مقيمو مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق مصر - إسكندرية الزراعي؛ مما أسفر عن إصابة 12 شخصا وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.