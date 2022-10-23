ندوة حول «التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية» في جامعة الصالحية الجديدة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث وكذلك تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة الصالحية الجديدة تحت عنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة» في حضور الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الأسبق والدكتور محمد صالح رئيس مجلس أمناء جامعة الصالحية الجديدة والدكتور محيي الدين مندور رئيس الجامعة والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من نواب البرلمان وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

إشادة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الحكومة المصرية في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، بالإضافة لنشر الوعي المجتمعي والبيئي حول تحديات التغير المناخي والبيئي وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

قضية التغيرات المناخية

أوضح المحافظ أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في التعامل مع قضية التغيرات المناخية من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف مثل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة وكذلك مكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وإنشاء محارق للمخلفات والنفايات الطبية وكذلك القضاء على مشكلات المصارف بالقرى من خلال توفير الإعتمادات الماليه اللازمة لتغطيتها الأمر الذي ساهم بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي وتحقيق استقرار المناخ.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد صالح رئيس مجلس أمناء جامعة الصالحية الجديدة عن سعادته بتواجد محافظ الشرقية وتلبيته الدعوة لحضور الندوة المهمة لرفع الوعي البيئي لدى طلاب الجامعة وصولاً لجميع أفراد المجتمع مثمناً دور الدولة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية والتصدي لكافة أشكال التلوث بما لا يضر بالبيئة وصحة المواطنين.