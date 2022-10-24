خريطة انقطاع الكهرباء عن 15 منطقة في الإسكندرية لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي عن 15 منطقة كبرى على مستوى قطاعات شرق ووسط وغرب المدينة، وذلك لمدة 3 ساعات، على أن تعود الخدمة بعد ذلك بشكلها الطبيعي.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، فإن الكهرباء انقطعت في تلك المناطق من التاسعة صباح اليوم، على أن تعود مع الساعة 12 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة التي تُجرى اليوم.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم

أولى أماكن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم، هي قطاع شرق، وتشمل «الرأس السوداء: شارع الفوال خلف محطة الراس السوداء، وسيدى بشر: شارع ابو العرب طريق الجيش ميامي، وسابا باشا: شارع مرتضی جناكليس، باكوس: خلف محطة السكة الحديد غبريال».

أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتنقطع الكهرباء في وسط الإسكندرية بمناطق «محرم بك: شارع المهدي العباسي، وشارع الأمور احمد رفعت غبريال، والجمرك: مساكن الطوبجية، مركز شباب كرموز، النقل العام كرموز داخل الورش».

كما انقطع التيار في غرب الإسكندرية، بمناطق «الدخيلة: خلف قهوة قطوطة طريق الشمعدان، والهانوفيل: شاطىء الزهور بعد بنزينة السلام أبو يوسف، والعامرية: بجوار الحاج عبد الرؤف بعد مصنع النجار، ومرغم : فرج الشرقاوي اليكس باك، البرج : نجع البالط طلعت عويس».