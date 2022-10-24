رئيس جهاز حماية المنافسة يكشف عن 4 أهداف استراتيجية لخلق اقتصاد قوي

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يحاول تطبيق مفهوم الحياد التنافسية في إطار استراتيجية الدولة المصرية، موضحًا أن المنافسة هي الطريق الأمثل للاقتصاد: «الكيانات الاقتصادية التي تواجه منافسة تزيد قدرتها الإنتاجية بنسبة 3.8% إلى 4.6%، كما أن الحد من الأدوات التنظيمية الضاربة بالمنافسة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 10%».

وأضاف «ممتاز»، خلال فعاليات جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن وجود منافسة في الأسواق يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 50% دون أي تغيرات تقنية، إذ أن المنافسة تؤدي إلى ابتكار أفضل، كما أن تعزيز الحياد التنافسي يرفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 2.5%.

منع الممارسات الاحتكارية

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع استراتيجيته «2021-2025»، وهو اقتصاد قوي وتنافسي، حيث جرى وضع 4 أهداف استراتيجية، وهي التنفيذ الفعال لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى خروج كيانات من السوق والإضرار بمصالح المستهلكين، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما يتبعه نشر ثقافة المنافسة داخل الأسواق، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز القائم على تنفيذ تلك الاستراتيجية.