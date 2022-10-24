وصول آلاف السائحين إلى مرسى علم والغردقة على متن 87 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الاثنين، 87 رحلة طيران، تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة من دول أوروبا، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي، أن مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان اليوم 87 رحلة، ومن المقرر وصول 82 رحلة إلى مطار الغردقة و5 رحلات إلى مرسى علم تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

أعلى معدل وصول

وأشار الخبير السياحي عاطف عثمان لـ«الوطن»، إلى أن الأسبوع الجاري هو الأعلى وصولا لرحلات الطيران السياحية القادمة إلى الغردقة ومرسى علم، حيث تتوافد عشرات رحلات الطيران يوميا تقل الآلاف من السائحين من حوالي 15 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.

وأشاد الخبير الاقتصادي باهتمام الدولة بالقطاع السياحي، وجذب أسواق جديدة، وزيادة أعداد السائحين لقضاء إجازة في الفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة ومرسى علم.