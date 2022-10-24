انتعاشة سياحة الآثار.. متحف الغردقة يجذب الأجانب لمشاهدة التاريخ المصري

لا تقتصر السياحة في الغردقة على الشواطئ والمنتجعات السياحية والرحلات البحرية، حيث شهدت الغردقة في الآونة الأخيرة انتعاش سياحة الآثار وإقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على متحف الغردقة الذي يضم أكثر من ألفي قطعة أصلية أثرية تمثل عصور مصر المختلفة والذي يفتح أبوابه طوال اليوم للزائرين يفتح أبوابه للزائرين طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء.

انتعاش سياحة الآثار

يقول بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن سياحة الآثار شهدت انتعاشة في الغردقة في الآونة الأخيرة خاصة أن السائحين لديهم شغف لرؤية الآثار والاطلاع على الحضارة الفرعونية ومشاهدة العصور على مر التاريخ التي تحكي تاريخ مصر ابتداء من العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى وحتى العصور الحديثة.

متحف الغردقة

متحف الغردقة افتتحه رئيس الوزراء في نهاية شهر فبراير من عام 202‪0 ويقع بطريق القرى جنوب مدينة الغردقة ومقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 160 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص إذ يعرض المتحف مجموعة متميزة ومتنوعة من عصور تاريخية مختلفة، أكثر من 2000 قطعة تحكي عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الحديثة كما يعرض بعض القطع الآثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون والتي تعرض لأول مرة بمتحف الغردقة عقب رجوعها من جولة خارجية بمتاحف نيويورك وباريس ولندن وذلك حسب حمادة أمام مدير متحف الغردقة في تصريحات لـ الوطن.