طقس الغردقة اليوم: سحب كثيفة وانخفاض درجات الحرارة

تشهد الغردقة، اليوم الأحد، طقسا جافا مع تكاثر الغيوم والسحب وانخفاض درجات الحرارة واستقرار الحركة البحرية، وتبلغ سرعة الرياح 10 كم في الساعة، وتترواح درجات الحرارة بين 21 و31 مئوية، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار في رأس شقير

وشهدت منطقة رأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار صاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة.

تقلبات في حالة الطقس

يذكر أن مدن محافظة البحر الأحمر شهدت تقلبات في الأحوال الجوية خلال 48 ساعة الماضية، كما سقطت أمطار على مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ومدينة مرسى علم وجنوب المحافظة.

استعدادات لمواجهة سقوط أمطار

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، وشددت غرفة عمليات البحر الأحمر، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، على المواطنين بالالتزام بالإرشادات وقت سقوط الأمطار وعدم لمس أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، كما حذرت السائقين من تجاوز السرعات المقررة، خاصة على الطرق السريعة.