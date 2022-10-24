مواعيد تسكين طلاب الالتماسات الطبية في المدن الجامعية بالإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتعذية بجامعة الإسكندرية، اليوم، بدء تسكين 162 من الطلاب القدامى الذين تقدموا بالتماسات طبية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.

مواعيد التسكين

وأكدت إدارة المدن الجامعية، في بيا لها، على الطلاب المقبول التماسهم والمعلن أسماؤهم على موقع الجامعة، بسرعة التوجه لمسؤولي التسكين «طلبة وطالبات».

وأشارت الإدارة الى أن المدينتين الجامعيتين المتاحتين لهؤلاء الطلاب، هما مدينتي سموحة للطلبة والطالبات، وأن مواعيد التسكين هي 26، و27، و28 أكتوبر الجاري لإنهاء إجراءات التسكين، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لكل طالب وطالبة.

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التسكين

وحددت الإدارة مجموعة من الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات الحجز بالمدينة الجاميعية، وهي:

- عدد 2 صورة بطاقة والد الطالب

- عدد 4 صور للبطاقة الشخصية.

- صورة من الأشعار الإلكتروني بإسم الطالب.

-طلب الالتحاق بالمدن الجامعية الأصلي.

- 10 صور شخصية تضاف للأوراق و كارنية الدخول للمدينة.