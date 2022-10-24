«هذا الصباح» يشيد بتغطية «الوطن» لفعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022

أشاد برنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية extra news، بتغطية «الوطن» للمؤتمر الاقتصادي الذي جاء بعنوان «مصر.. هتكمل التحدي»، حيث قالت الإعلامية منة فاروق، إنّ التغطية تضمّنت إشارة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنّ «طريقنا العمل والعلم والحلم والأمل بدأناه وهنكمله مع بعض».

فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وتطرّق البرنامج إلى موضوع جريدة الوطن بعنوان «المؤتمر الاقتصادي.. حوار حول التحديات»، الذي تناول استعراض الرئيس السيسي بشفافية، حزمة تحديات تواجهها مصر حاليا ضمن دول العالم المتأثرة بالأزمات العالمية، وجملة تحديات أخرى شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، أبرزها تداعيات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومكافحة الإرهاب، والأزمة الاقتصادية نتيجة توقف الإنتاج والاضطرابات السياسية.

تمهيد الطريق للاستثمار

ثم تناول الموضوع استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السياسات والمسارات التي اتخذتها الدولة لنفسها خلال السنوات السبع الماضية، وأحرزت من خلالها تقدما كبيرا في عدة قطاعات، أسهمت في دفع الإنتاج وتعزيز البنية التحتية وتمهيد الطريق للاستثمار.

كما اشاد برنامج «هذا الصباح» بموضوع الوطن المصور الذي جاء بعنوان «كنا فين.. وبقينا فين» وتناول بالصور بعض الإنجازات قبل/ وبعد، لإلقاء الضوء بالصور على أهم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع.