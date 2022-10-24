القوافل الأسبوعية المجانية لـ«حياة كريمة» تصل 14 محافظة.. طبية وبيطرية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة الجدول الأسبوعي للقوافل المجانية الطبية والبيطرية والخاصة بالمشروعات التنموية في 14 محافظة مختلفة، وذلك خلال الفترة ما بين 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، بحسب ما نشرته المبادرة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

محافظات قوافل حياة كريمة

وتأتي قوافل حياة كريمة الطبية والبيطرية والخاصة بالمشروعات التنموية في 14 محافظة وهى: «الوادي الجديد، أسوان، بني سويف، قنا، سوهاج، المنيا، القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط والبحيرة».

ويأتي ترتيب قوافل حياة كريمة المجانية على النحو الآتي:

القوافل الطبية المجانية تستهدف المناطق الأكثر احتياجا

وتستهدف القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، المناطق الأكثر احتياجا بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، في إطار ما توليه مؤسسة حياة كريمة من اهتمام بقطاع الصحة، فمنذ اللحظة الأولى، لإطلاق إشارة البدء في المبادرة، حرصت على الارتقاء بالمجتمع، وصحة المواطن المصري.

وفي السياق ذاته، أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني، بتجربة الدولة في مشروعها العملاق حياة كريمة، مطالبون بتعميم التجربة في ملفي الصحة والتعليم، مؤكدا أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر كبير من الحماية الاجتماعية، وذلك في بيان له.