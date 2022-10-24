رئيس شركة غذائية: نسعى لتحقيق توجيهات الرئيس بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

قال المهندس هاني نبيه برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنّ الجميع لديه هدف واحد، وهو تحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مؤكدا أنّ الرقم ليس بعيد المنال.

فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف برزي، خلال كلمته في جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الهدف من وثيقة ملكية الدولة واضح، وهو الحد من اللغط الذي يتردد عن تداخل الدولة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنّ الدولة وضعت خارطة طريق عن أهداف الدولة ومدى تداخلها مع القطاع الخاص والاقتصاد بصفة عامة.

أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، أنّ الهدف من الوثيقة يكمن في تمكين القطاع الخاص وإظهار قدراته، خاصة وأنّ القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الماضية، قدرته على خلق فرص العمل والإضافة إلى الناتج القومي.

ولفت برزي، إلى أنّ قطاع الصناعات الغذائية قاطرة للنمو المرتقب، حيث نجح خلال جائحة كورونا، في تحقيق نسبة نمو 19%، رغم الظروف التي أحاطت به، لكن كأي قطاع آخر تأثر نتيجة الأحداث العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تدهور واضطراب كبير بسلاسل الإمداد، ما أدى لانخفاض قيمة الصادرات.

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، أنّ القطاع لديه 70 سلعة يتم تصديرها للعالم عن طريق 2198 مصدرا يعملون بالسوق المصري، مشيرا إلى أنّ مصر تتميز بكثير من المنتجات، مثل الفراولة المجمدة، والزيتون، والبصل المجفف.

وأشار برزي، إلى أنّ الصناعات الغذائية تمتلك كل المقومات، لكن هناك العديد من الإجراءات والحوافز يمكن للدولة اتخاذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد وزيادة الصادرات، وهناك حاجة ملحة لوضع سياسات صناعية ووضع استراتيجية للصناعة بمصر في السنوات العشر القادمة لا تتغير بتغير الوزراء وتكون ثابتة، خاصة وأنّ السنوات الماضية شهدت اختلاف الرؤى والسياسة مع كل وزارة، ما يؤدي لاضطراب الصناعة.