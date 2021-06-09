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«غرام المبدعين» أحدث كتب أيمن الحكيم في معرض الكتاب 2021

15 قصة من حكايات حب العشاق في الكتاب الجديد

كتب:

إلهام زيدان
08:13 ص | الأربعاء 09 يونيو 2021
غلاف كتاب غرام المبدعين

غلاف كتاب غرام المبدعين

أصدر الكاتب أيمن الحكيم أحدث كتبه بعنوان «غرام المبدعين.. حكايات حب العشاق» عن دار إنسان للنشر والتوزيع، ومن المقرر طرح الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعرض بالتجمع الخامس.

وأضاف أيمن الحكيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكتاب يضم نحو 15 قصة، تحمل فصوله قصص الحب الخاصة في حياة مبدعينا الكبار، أو الملف العاطفي لأدباء من قصص الحب التي عاشها الكتاب والمبدعون منهم نجيب محفوظ، ويوسف إدريس ومحمود درويش، وجمال الغيطاني وأمل دنقل وإحسان عبدالقدوس وسيد حجاب وعبدالرحمن الأبنودي ولينين الرملي وصبري موسى، وفاروق شوشة وصول إلى المعاصرين ومنهم إبراهيم عبدالمجيد وإبراهيم داوود وهالة البدري.

وأوضح «الحكيم» أن «هذا أكثر كتاب أرهقني في حياتي، وبلا مبالغة استغرقت شغل فيه حوالي 12 سنة، لأن كل فصل فيه كتاب في حد ذاته، حيث حرصت على جمع القصص من مصارها أو على الأقل أحد أطرافها فقد استمعت من زوجة يوسف إدريس عن قصة الحب التى جمعتها بالكاتب الكبير، واستمعت من عبلة الرويني لقصتها مع أمل دنقل».

وتابع: «أنا استمعت لحكايات لم تنشر من قبل من أطراف هذه القصص، ومن جانب آخر أتناول في الكتاب كيف انعكست هذه القصص على كتاباتهم الأدبية، مثلا جمال الغيطاني حكى أن قصته انعكست في أعمال معينة ذكرها بالتحديد، أو في رواية أو غيرها، وأتصور أن الكتاب يعيد اكتشاف ابداعهم من خلال تاريخهم العاطفي».

وواصل قائلا: «وأجمل ما في الكتاب المقدمة الساحرة التي كتبها البديعة للمبدع الدكتور محمد المخزنجي الذي قرأ بروفة الكتاب وأعجب به بشكل كبير، وخاصة الفصل الخاص بأستاذه يوسف إدريس، وأتمنى أن أقدم جزءا ثانيا عن قصص المبدعين المعاصرين».

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