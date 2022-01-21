«هيكل.. حكايات جديدة» أحدث إصدارات أيمن الحكيم بمعرض الكتاب المقبل

أعلن الكاتب أيمن الحكيم صدور أحدث كتبه المعنون بـ«هيكل حكايات جديدة» عن دار إنسان، ويحمل غلاف الكتاب صورة للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ومن المقرر طرح الإصدار الجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل.

ونشر أيمن الحكيم صورة لغلاف الكتاب وعلق عليها عبر صفحته بموقع التواصل الجتماعي «فيس بوك»: بتوفيق الله ثاني كتبي في معرض الكتاب التي تصدر عن دار إنسان وشكر موصول للعزيزين المحترمين سامح شاكر ود. رشا الشهيد «هيكل حكايات جديدة»، كتاب عن الصحفي الأشهر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس».

حكايات جديدة عن هيكل في الكتاب

وأوضح: «وفي صفحاته وفصوله ستقرأ عشرات من الحكايات الجديدة التي تنشر لأول مرة مثلا كيف تدخل صفوت الشريف لمنع حلقات خاصة عن هيكل في قناة دريم، ولماذا منع إذاعة حلقة سجلها هيكل للتلفزيون المصري؟ كيف تدخل هيكل لإنقاذ مكرم محمد أحمد من حكم بالإعدام؟ أسرار المحاولة الفاشلة لاغتيال هيكل بالرصاص في زمن عبد الناصر؟».

وأضاف: «بماذا أجاب عندما سأله صديقه الكاتب اللبناني غسان تويني: كيف تكون صديق عبد الناصر أمير الفقراء وأنت تدخن هذا السيجار الفاخر؟ سر الجفوة التي ظلت بينه وبين عبد الوهاب طوال حياته الشاهد الوحيد على خمسين يوم قضاها في سجن السادات وزميله في الزنزانة يتكلم، ولماذا قال لشريف عامر قبل أيام من رحيله: كل أسراري المُزلزلة ستذهب معي إلى القبر؟».

وتابع: «من هم الأصدقاء العشرة الذين طلب من أسرته إبلاغهم سلامه الخاص بعد رحيله؟ من هي الشخصية المهمة جدا التي تدخلت لفتح مسجد مولانا الحسين بشكل استثنائي للصلاة على جثمان هيكل حسب وصيته وعشرات الحكايات الجديدة.. كتاب ربما يضيف الكثير إلى سيرة «الأستاذ» ولا يفوتني توجيه الشكر لأستاذنا الكاتب الكبير صلاح منتصر على مقدمته البديعة للكتاب».

صدور «مزامير القرآن .. العظماء السبعة لدولة التلاوة»

وكان أيمن الحكيم قد أعلن مؤخرا عن صدور كتاب «مزامير القرآن .. العظماء السبعة لدولة التلاوة» عن دار ايبيدي ويرصد خلاله مسيرة حياة 7 من كبار ومشاهير قراء القرآن الكريم، وهم محمد رفعت ومصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد ومحمود خليل الحصري ومحمد صديق المنشاوي ومحمود علي البنا ومحمد محمود الطبلاوي.