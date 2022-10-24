منسق عام المبادرة: «المشروعات الخضراء» فكرة فريدة وغير مسبوقة عالميًا

قال السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، إنّ عدد المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بلغت 6281 مشروعا، حيث بدأت كل محافظة بتصفية المشروعات المقدمة إليها إلى 6 مشروعات بـ 6 فئات متنوعة بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وخاص بالمرأة وما يتعلق بحياة كريمة، لذلك أصبح لدينا 162 مشروعًا من المحافظات كافة.

عقد مؤتمر وطني بالقاهرة لتكريم الفائزين

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلامية هدير أبوزيد والإعلامي حسام حداد عبر القناة الأولى، أنه سيتم عقد مؤتمر وطني بالقاهرة في 3 نوفمبر برئاسة وزير الوزراء وبحضور الوزراء المعنين، لعرض 162 مشروعًا، وذلك بمثابة تكريم لأصحاب تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن كل المتقدمين بالمبادرة فائزين، لأن كل المشروعات تهتم بالبيئة والتحول الأخضر وتعتبر فرص استثمارية هامة.

وأشار، إلى أن ما يدعو للفخر أن كافة المشروعات المقدمة هي حلول مصرية لمشكلات البيئة ودعم التحول للأخضر، متابعًا أن مبادرة المشروعات الخضراء فريدة وغير مسبوقة عالميًا من قبل، حيث حصلت على إشادات من الأمم المتحدة، متابعًا أن كل منظمات الأمم المتحدة شاركت في لجنة التحكيم والتقييم للمشروعات الأخيرة الفائزة بأكملها، وذلك يؤكد أن اللجنة دولية محايدة.

تكريم وتمويل أصحاب المشروعات الخضراء الفائزة

وأوضح منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، أن الهدف من عقد مؤتمر يوم 3 نوفمبر لعرض المشروعات الخضراء، هو تكريم وتمويل أصحاب تلك المشروعات، لذلك سيتم دعوة المؤسسات الدولية التمويلية ومنظمات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك 3 فائزين من كل فئة سالفة الذكر، وذلك بإجمالي 18 مشروعا فائزا بكل الفئات، لافتًا إلى أنه كان من السهل على الحكومة تقديم أفكار للمشروعات الخضراء، ولكننا نريد أن تكون هناك مشاركة شعبية.