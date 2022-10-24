مدبولي: الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص بكل مناحي الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص بكل مناحي الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية من المفترض أن تنمو كل عام بأضعاف مضاعفة لحجم النمو الذي تنموه بسبب الزيادة السكانية.

الدولة تشارك في الاستثمارات لتغطية الفجوة

وتابع مدبولي: «لو لم يكن لدينا زيادة سكانية وثبات في عدد السكان مثل دول كثيرة جدا كان من الوارد ألا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة وتدفقات، ولكن مع دولة يزداد عدد سكانها كل عام على الأقل 2 مليون كان يجب أن يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات، وهذه الاستثمارات تكون من القطاع الخاص، وفي حال عدم الاستطاعة تشارك الدولة لتغطية الفجوة لهذه النوعية من القطاعات».

دول كثيرة تكون فيها مساهمات الحكومات بنسب عالية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ دول كثيرة تكون فيها مساهمات الحكومات بنسب عالية مثل فرنسا، مبينًا أنَّ هناك إطار تنظيمي لهذا الموضوع، مشددا على أنَّ الدولة لا تبيع أصولها، ولكن وثيقة ملكية الدولة تستهدف وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد من أجل تنظيم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص.