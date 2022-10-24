أهم 5 موضوعات يطرحها المؤتمر الاقتصادي في اليوم الثاني.. أبرزها زيادة الصادرات

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أهم 5 موضوعات يطرحها المؤتمر الاقتصادي بشكل تفصيلي في اليوم الثاني تتمثل في تمكين الطاقة، وكيفية دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات لتصل إلى 100 مليون مليار دولار في عام 2030، فضلًا عن كيفية خفض الدين العام وترشيد الإنفاقات الدولارية، وكيفية تنشيط البورصة لتعود إلى ريادتها من قبل، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية التي ستتبناها الدولة الفترة القادمة.

موضوعات المؤتمر الاقتصادي في يومه الأول

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي تناول العديد من الموضوعات الهامة للغاية، إذ شهد استعراضًا لتحول وتطور الدولة المصرية من قبل 2011 وصولًا إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، علاوة على عرض الأزمات التي واجهت الدولة خلال تلك الفترة، والإجراءات التفصيلية التي تم اتبعها في تلك الفترة، وسماع أراء بعض الخبراء في الاقتصاد المصري وربطه بالاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن اليوم الأول شهد أيضًا استعراض لحالة الاقتصاد المصري والإجراءات الإدارية الخاصة بالاقتصاد وتم اتباعها في وقت صعب للغاية، علاوة على القرارات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كافة الأزمات التي لحقت بالعالم، وعرض النتائج المترتبة على تلك القرارات.

ارتياح في الشارع المصري بعد اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الشارع المصري شهد ارتياحًا كبيرًا بعد اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، نتيجة أن الدولة تصارح المواطن بالمؤشرات والأرقام الاقتصادية والاستثمارية المهمة للغاية، وبالتالي أصبح المواطنين على علم كافٍ بالاقتصاد الخاص بنا والمشروعات القومية التي أقامتها الدولة، علاوة على الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كافة الأزمات التي لحقت بالبلاد جراء الأزمات العالمية.