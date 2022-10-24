وفاة مدرس بعد طابور الصباح في مدرسة بشبرا الخيمة.. أزمة صحية مفاجئة

شهدت مدرسة قاسم أمين الرسمية بإدارة شرق شبرا التعليمية، وفاة فني وسائل بالمدرسة، إثر أزمة صحية مفاجئة، حيث سقط في حمام المدرسة بعد طابور الصباح، ونُقل بسيارة أحد زملائه للمستشفى، إلا أنه توفى قبل محاولة إنقاذه في مستشفى بهتيم العام بشبرا الخيمة.

وفاة معلم في مدرسة رسمية بشبرا

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، ورود إخطار من إدارة شرق شبرا التعليمية بوفاة المعلم عادل سمير فوزي، فني وسائل بمدرسه قاسم أمين الرسمية، حيث فاجئته أزمة صحية خلال وجوده بحمام المدرسة عقب طابور الصباح، وتبين سقوط على الأرض، وتم نقله بسيارة زملائه الى مستشفى بهتيم العام إلا أنه فارق الحياة.

إنهاء تصاريح الدفن

ووجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية العزاء لأسرة المدرسة، وأسرة الفقيد، ووجهت مدير إدارة شرق شبرا الخيمة بمتابعة الإجراءات المتبعة لإنهاء تصاريح الدفن للمدرس، وإبلاغ أسرته تعازيها وتوفير كافة أوجه الرعاية لاسرته وذويه ومرافقة الجثمان لحين دفنه في مقابر الأسرة

فيما سادت حالة من الحزن على الفقيد الراحل، وتحولت صفحات «فيسبوك» إلى دفتر عزاء في المعلم الراحل، حيث أكد زملاؤه أنه كان من الشخصيات المحترمه المتفانية في العمل.