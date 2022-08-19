وفاة فتاة تناولت مادة سامة في القليوبية

توفيت فتاة في القليوبية بعد تناولها مادة سامة؛ وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن الفتاة، وطلبت تحريات مباحث القليوبية بشأن الواقعة.

المتوفاة تناولت مادة سامة

وكانت فتاة تدعى «ع.أ» 26 سنة تقيم بمحافظة القليوبية توفيت عن طريق تناولها مادة سامة، وذلك على خلفية مرورها بأزمة نفسية سيئة في أيامها الأخيرة حيث حاولت ذلك عدة مرات أولها كان منذ 5 أشهر وجرى إنقاذها.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة بالقليوبية

تعود تفاصيل الحادث، عندما ورد بلاغ إلى مدير أمن القليوبية، يفيد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 26 سنة نتيجة تعاطي مادة سامة، وجرى نقلها إلى المستشفى العام التي استقبلت الفتاة وكانت قد فارقت الحياة قبل وصولها إذ أودت بحياتها في الحال.

كشفت التحريات الأولية أن المجني عليها حاولت التخلص من حياتها منذ 5 أشهر وتم إنقاذها من قبل سيدة تسكن بجوارها.

وتم تحرير المحضر اللازم من قبل الأجهزة الأمنية في القليوبية بالواقعة، وتم تكليف جهات التحقيق من أجل أن تباشر تحقيقاتها في هذه الواقعة والكشف عن ملابساتها.

الإفتاء: إيذاء النفس كبيرة من الكبائر

وكانت دار الإفتاء قد أكدت في فتوى سابقة حرمة الاعتداء على النفس والتخلص من الحياة مؤكدة أن إيذاء النفس كبيرة من الكبائر، محذرة من خطورة مثل هذه الوقائع وحرمتها أمام رب العالمين.

يذكر أن هناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.