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«المصري الديمقراطي» يشيد بالعفو عن زياد العليمي: ندعم قرارات السيسي

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حسام حربى
12:04 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
زياد العليمي

زياد العليمي

رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين، وبينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب.

العفو عن زياد العليمي

وأكد الحزب في بيان عنه قبل قليل، أنّ العفو عن زياد العليمي خطوة مهمة، إضافة إلى عدة خطوات مشابهة سبقتها في الإفراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين، ستؤدي إلى تحقيق الانفراج الديمقراطي المنشود.

وتابع الحزب في بيانه، أنّ هذه الخطوات تحقق ما نطمح إليه من إصلاح سياسي اعتبره الرئيس السيسي بنفسه الهدف المنشود للحوار، بعد أن أشار وبوضوح إلى أنّ الإصلاح قد تأخر كثيرا.

ورحب الحزب بقرار الرئيس، مقدّرا أهميته في إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، مؤكدا دعمه لخطوات التي يتخذها الرئيس، وطالب بالمزيد منها.

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بقلم حسام حربى