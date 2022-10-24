«العفو الرئاسي» تشكر السيسي بعد الإفراج عن زياد العليمي: وعدتم فأوفيتم

وجهت لجنة العفو الرئاسي، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل بعد صدور قرار الرئيس بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي، القيادي بحزب مصر الديمقراطي الإجتماعي.

وجاءت الرسالة كالتالي: «سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فاوفيتم كعادتكم شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع ان مصر وطن يتسع للجميع».

العفو الرئاسي عن زياد العليمي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.. ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي