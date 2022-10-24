رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

السويس تتجمل في عيدها القومي: موكب لسيارات الزهور وافتتاح ممشى النخيل

كتب:

حمدي عبد الله
01:32 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
السويس تتزين احتفالًا العيد القومي للمحافظة

السويس تتزين احتفالًا العيد القومي للمحافظة

شهدت محافظة السويس حملات مكثفة شنتها الأحياء الخمسة؛ لنظافة الشوارع وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة النافورات والميادين، ومقر مبنى المحافظة؛ لإضافة لمسة جمالية احتفالًا بالعيد القومي.

وقالت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس، إنه من المقرر افتتاح ممشي النخيل، ووجود مدمار موكب سيارات الزهور، التي تنطلق مساء اليوم لتجوب المنطقة وسط سعادة وفرحة المواطنين؛ احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة السويس، مضيفة أنه جرى رفع كفاءة النافورات، وتعليق علم مصر وأعلام المحافظة والانتهاء من رفع كفاءة ميدان السمسمية.

وأكدت رئيس حي السويس، استمرار متابعة تنفيذ الحملات لإزاله كافة الإشغالات والتعديات؛ لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة والحفاظ على أعمال التطوير بالشوارع، في إطار تنفيذ خطة الحي لإعادة الانضباط، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين لإعادة الوجه الحضاري بمناطق وقطاعات الحي.

وشن الحي حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات، وحملات نظافة ومتابعة رفع التراكمات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتي هذا في إطار جهود الحي للاهتمام بالنظافة العامة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، كما شهدت أحياء الأربعين وعتاقة والجناين أعمال نظافة وإزالات للتعديات والإشغالات.

اقرأ المزيد:

محافظة السويس: افتتاح ممشى النخيل غدا احتفالا بالعيد القومي

طرح لحوم بلدية بـ140 جنيها ضمن احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي

محافظة السويس: نفذنا 214 إزالة تعديات على أملاك الدولة

مواقيت الصلاة في محافظة السويس اليوم الأحد.. المغرب 06:06 دقيقة
بقلم حمدي عبد الله