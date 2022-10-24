السويس تتجمل في عيدها القومي: موكب لسيارات الزهور وافتتاح ممشى النخيل

شهدت محافظة السويس حملات مكثفة شنتها الأحياء الخمسة؛ لنظافة الشوارع وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة النافورات والميادين، ومقر مبنى المحافظة؛ لإضافة لمسة جمالية احتفالًا بالعيد القومي.

وقالت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس، إنه من المقرر افتتاح ممشي النخيل، ووجود مدمار موكب سيارات الزهور، التي تنطلق مساء اليوم لتجوب المنطقة وسط سعادة وفرحة المواطنين؛ احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة السويس، مضيفة أنه جرى رفع كفاءة النافورات، وتعليق علم مصر وأعلام المحافظة والانتهاء من رفع كفاءة ميدان السمسمية.

وأكدت رئيس حي السويس، استمرار متابعة تنفيذ الحملات لإزاله كافة الإشغالات والتعديات؛ لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة والحفاظ على أعمال التطوير بالشوارع، في إطار تنفيذ خطة الحي لإعادة الانضباط، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين لإعادة الوجه الحضاري بمناطق وقطاعات الحي.

وشن الحي حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات، وحملات نظافة ومتابعة رفع التراكمات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتي هذا في إطار جهود الحي للاهتمام بالنظافة العامة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، كما شهدت أحياء الأربعين وعتاقة والجناين أعمال نظافة وإزالات للتعديات والإشغالات.