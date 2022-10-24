لبناني يقتحم مصرفًا في «صيدا» للمطالبة بوديعته لعلاج طفله

اقتحم مُودع لبناني، مصرفًا في مدينة صيدا، اليوم، للمطالبة بوديعته لعلاج طفله، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

اقتحام مصرف في بيروت

ويشار إلى أنّ تلك الواقعة هي الثانية من نوعها خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث أقدم مودع لبناني، مطلع الشهر على اقتحام مصرف «لبنان والمهجر»، في العاصمة بيروت، وتمكن من الحصول على وديعته المالية.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن أربعة أشخاص اقتحموا «بنك لبنان والمهجر»، وحصلوا على وديعتهم «11 ألف دولار»، وغادروا قبل وصول الجيش، بينما انتشرت عناصر الجيش في المنطقة.

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على إثره جمعية المصارف غلق البنوك لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.