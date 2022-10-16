أبرز أحداث العالم.. انطلاق مؤتمر الحزب الشيوعي بالصين وغلاء المعيشة في لبنان

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث تنوعت ما بين سياسية واقتصادية وسياسية، كان أبرزها، افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الحاكم الصيني، وما تناوله من قضايا، فيما ذكرت دراسة، أنّ غلاء المعيشة في لبنان، وصل منذ بداية 2020 حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 272%.

وقال الأمين العام للجنة المركزية للحزب «الشيوعي» الصيني الحاكم، ورئيس البلاد، «شي جين بينج»، إنّ الحزب الحاكم أظهر تصميمًا قويًا على الدفاع عن وحدة الأراضي في قضية «جزيرة تايوان»، مضيفًا في افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب في العاصمة «بكين»، أن بلاده كافحت بحزم ضد الانفصالية، والتدخل من القوى الخارجية.

الرئيس الصيني: الحزب الشيوعي يعارض انفصال تايوان

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انطلق أعمال المؤتمر في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية، وشدد الرئيس الصيني، أن الحزب الحاكم يدافع بحزم عن التعددية في العلاقات الدولية، كما يعارض «الشيوعي» الهيمنة والقوة الغاشمة.

من جانبه، بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بايراموف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

عبد اللهيان: وجود القوات الأجنبية في القوقاز مبعث قلق

ووصف «بايراموف» العلاقات مع إيران بالمهمة والمستقرة، وشدد الوزير الأذري، على معارضته لوجود القوات الأجنبية في المنطقة، فيما أكد عبد اللهيان، على عمق العلاقات بين «طهران» و«باكو»، مشيرا في بيان، صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، إلى الاجتماع بين رئيسي إيران إبراهيم رئيسي ونظيره الأذري، إلهام علييف، على هامش «قمة سيكا» مهم للغاية.

وأكد الوزير الإيراني، أن «طهران»، تدعم سيادة ووحدة أراضي الدول بما فيها أذربيجان وأرمينيا في إطار سياسة بلاده الدائمة، معتبرًا وجود القوات الأجنبية في القوقاز مبعث قلق مشترك لدول المنطقة، قائلًا: طهران ترفض تواجد أي قوات أجنبية في المنطقة».

وفي الأردن، شيع المواطنون، جثمان الطفل حسن أبو رمضان، 12 عامًا، الذي قتل باعتداء بواسطة حجر خلال احتفالات فوز فريقه «الوحدات» على «الفيصلي» ضمن بطولة كأس الأردن، أمس الأول الجمعة، فيما اعتبر الأردنيون، الذي سيطرت عليهم غضب شديد وحزن، أنّ التعصب الكروي تجاوز حدود المجتمع، وبات ظاهرة تؤرق السلطات والمواطنين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه به في وفاة أبو رمضان، في منطقة ماركا شرقي العاصمة «عمان».

دراسة: نسبة غلاء المعيشة في لبنان ارتفعت لـ272%

وفي لبنان، كشفت دراسة حديثة نشرتها شركة «الدولية للمعلومات»، عن مسار مؤشر غلاء المعيشة خلال السنوات الـ3 الأخيرة، مع ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية «الليرة» المحلية، وقالت، إن النسب كبيرة جدًا.

وكشفت الدراسة أنّ نسبة غلاء المعيشة في لبنان، وصلت منذ بداية العام الجاري 2020 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 272%، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أشار رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لالحوثيين، عبد القادر المرتضى، مساء أمس السبت، إلى الانتهاء من تصحيح بيانات الأسرى مع «التحالف العربي» بقيادة السعودية، والتوقيع على القائمة الأخيرة للتبادل.

وفي العراق، قال عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، أمس السبت، إنّ الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ستتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، قرب مطار بغداد الدولي في يناير 2020، مشيرًا في تصريحات لبرنامج تلفزيوني، إلى أنها تسعى لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الجريمة.