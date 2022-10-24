البترول تعقد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي.. غدا

يُعقد غداَ الثلاثاء بالقاهرة الاجتماع الرابع والعشرين، لوزراء منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس المجلس الوزاري للمنتدى في دورته الحالية، وذلك بعد انتهاء اجتماعات المجلس التنفيذي للمنتدى بحضور ممثلي الدول الأعضاء خلال اليومين الماضيين.

انعقاد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الوزاري كل من وزراء الطاقة ورؤساء وفود الدول أعضاء المنتدى والمراقبين، حيث تشارك كل من مصر والجزائر وقطر وروسيا وإيران وغينيا الاستوائية وترينداد وتوباجو وفنزويلا ونيجيريا وبوليفيا كأعضاء بالمنتدى ويشارك بصفة مراقب كل من الامارات والعراق وماليزيا وأذربيجان وانجولا وموزمبيق.

الترتيبات النهائية لانطلاق اجتماع وزراء المنتدى غداً

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استقبل المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز حيث تم بحث الترتيبات النهائية لانطلاق اجتماع وزراء المنتدى غداً الثلاثاء، وأشاد الأمين العام للمنتدى بجهود مصر والترتيبات المتميزة التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لاستضافة هذا الاجتماع وخروجه بشكل ناجح مؤكداً على أهمية الدور المصري في المنتدى.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري الذي يضم كبريات الدول المصدرة للغاز عالمياً في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالمياً وتحديات تأمين امداداتها بما يؤكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب.

برامج خفض الكربون

لافتاً الى أن انعقاد الاجتماع قبل القمة العالمية للمناخ COP27 في مصر يعد فرصة متميزة للتأكيد على دور الغاز الطبيعي في تحقيق التوازن بين متطلبات أمن الطاقة والتحول للطاقة منخفضة الكربون وأن صناعة الغاز تعمل على برامج لخفض الكربون في كافة الأنشطة لتحقيق الاستدامة والمسئولية البيئية.