جامعة سوهاج: عقوبة الطلاب المتهمين بسرقة متحف كلية الآثار تصل إلى الفصل

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة قررت فعليًا إحالة الطلاب المتهمين في واقعة سرقة متحف كلية الآثار، وكذلك العاملين؛ لتقاعسهم عن العمل والسماح لهؤلاء الطلاب بالدخول وكذلك القائم بأعمال عميد الكلية، إلى مجلس التأديب بالجامعة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق أقصى عقوبة رادعة على الطلاب ويتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة حاليًا.

عقوبات تصل للفصل النهائي من الجامعة

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس التأديب سيتخذ قراره في أقرب وقت وسيتم الإعلان عن كافة النتائج، مؤكدًا أنه حال مرور فترة على انعقاد مجلس التأديب ولم يحضر المتهمون، سيصدر المجلس أحكامه بشأنهم وفقًا للملابسات والحيثيات في الواقعة، ومن حقهم بعد الخروج من النيابة الطعن على الأحكام، مشددًا على أن الأحكام ستكون قاسية ورادعة وقد تصل للفصل النهائي من الجامعة.

استعادة 59 قطعة أثرية

وأوضح «عبدالخالق»، أن أجهزة الداخلية نجحت أمس في استعادة 59 قطعة أثرية، والتي استولى عليها المتهمون، من إجمالي 674 قطعة من مخزن داخل المقر القديم للجامعة، مشيرًا إلى أن مرتكبي الواقعة هم 4 أشخاص، طالبان وطالبة بالجامعة ووالد أحدهم، وعقب مواجهتهم من الجهات الأمنية اعترفوا بارتكاب الواقعة.