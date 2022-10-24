«الداخلية»: ضبط المتهمين بسرقة متحف جامعة سوهاج.. واستعادة 59 قطعة أثرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، من مسئولي جامعة سوهاج، الكائنة بدائرة القسم باكتشافهم سرقة بعض القطع الأثرية من داخل متحف كلية الآثار.

ضبط المتهمين

على الفور جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، طالبان وطالبة بذات الجامعة - ووالد أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم عدد (59 قطعة أثرية) المستولى عليهم من المتحف.

تفاصيل الواقعة

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه اتفق مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة في الثراء السريع، وبتاريخ الواقعة أعدا «أجنة حديدية» ودلفا للجامعة وقام أحدهما بحجب رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف وقاما بالاستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية.

واتصل أحدهما بالطالبة المشار إليها وطلب منها الحضور بسيارتها ولدى حضورها قاما بإعطائها المسروقات ووضعتها داخل حقيبة السيارة وانصرفت، ثم استقل الطالبان سيارة أجرة «تاكسي»، وتقابلا معها مرة أخرى وقام أحدهما بإخفاء المسروقات لدى والده «متهم» تمهيداً لبيعها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.