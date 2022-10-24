رئيس جامعة سوهاج: أشكر وزارة الداخلية على ضبط سارقي متحف كلية الآثار

وجّه الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الشكر إلى وزارة الداخلية وذلك عقب القبض على المتهمين بسرقة مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، أن أجهزة الداخلية نجحت في استعادة 59 قطعة أثرية والتي قام المتهمون بالاستيلاء عليها، من إجمالي 674 قطعة موجودة في المخزن بالمقر القديم للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مرتكبي الواقعة هم 4 أشخاص طالبان وطالبة بالجامعة ووالد أحدهم، وعقب مواجهتهم من الجهات الأمنية اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وثمّن الدكتور مصطفى عبد الخالق الجهود المبذولة من الجهات الأمنية المختلفة بمديرية أمن سوهاج وكل إداراتها على سرعة كشف ملابسات الواقعة وإجراء القبض على الجناة، في مدة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة.

مواجهة الشائعات

وأكد عبد الخالق، أن إدارة الجامعة تحلت بالصبر في مواجهة كافة الشائعات التي أحاطت بها، وذلك حرصاً منها على الحفاظ على سرية التحقيقات، لاكتشاف الجناة، مؤكداً أنه جرى إصدار قرار بإحالة هؤلاء الطلاب إلى مجلس تأديب فوري تمهيدًا لتوقيع أقصى عقوبة عليهم؛ ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الأفعال المشينة والتي لا تمت بصلة للقاعدة العريضة من أبنائنا الطلاب الملتزمين بالأعراف والقوانين الجامعية.

وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة قد سبق واتخذ قرارا بإيقاف أفراد الأمن عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري، والتحقيق أيضا مع كل من مدير أمن الجامعة وأمين العهدة والقائم بعمل عميد الكلية، نظراً للتقصير والإهمال في القيام بمهام عملهم

ضبط المتهمين

هذا وكانت قد تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بوجود باب مخزن العهدة التعليمية بكلية الآثار بالجامعة مفتوحا وعقب حصر العهدة تبين سرقة 59 قطعة لتكشف الأجهزة الأمنية أن وراء الواقعة 3 طلاب في الجامعة بينهم فتاة، ووالد أحدهم وجرى ضبطهم.