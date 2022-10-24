أبرز المعلومات عن زياد العليمي بعد العفو عنه.. من مؤسسي «المصري الديمقراطي»

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، القيادي بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، بحسب ما أعلنه طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويأتي قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، كاستجابة منه لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالًا لدور وعمل اللجنة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن زياد العليمي، بعد إفراج الرئيس السيسي عنه.

معلومات عن زياد العليمي

- زياد العليمي نائب سابق في مجلس النواب ولد عام 1980.

- وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

- عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

- ولد في أسرة سياسية، والده الدكتور عبدالحميد العليمي، أحد قادة الحركة الطلابية في السبعينيات، ووالدته إكرام يوسف الصحفية، وإحدى القيادات الطلابية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالسبعينيات.

- بدأ العمل السياسي من المرحلة الثانوية، إذ شارك في تأسيس اللجنة الطلابية للدفاع عن الحريات، وبعدها لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بجامعة القاهرة، وشارك في تنظيم عدد من قوافل الإغاثة للشعب الفلسطيني.

- احترف «العليمي» السياسة عقب تخرجه في كلية الحقوق، وشارك في لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتأسيس حركة كفاية، وبعدها الجمعية الوطنية للتغيير، فضلًا عن مشاركته في تأسيس جريدة البديل.

- برز اسم «العليمي» خلال ثورة 25 يناير.

- خاض «العليمي» انتخابات مجلس النواب عام 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وفاز بالمقعد في أول جولة.

- تمّ إلقاء القبض على زياد العليمي في يونيو 2019.

- وجهت له النيابة العامة جريمة نشر أخبار كاذبة.

- أصدرَت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة حكمها ضده في نوفمبر 2021.