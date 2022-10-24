انتشال غريق بكفر الدوار بعد يومين من سقوط سيارة في مصرف عمومي 

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إنهم تمكنوا من انتشال جثمان غريق كفر الدوار، منذ قليل، وذلك بعد قرابة يومين من عمليات البحث منذ سقوط سيارة في مصرف عمومي.

انتشال جثمان الغريق

وأضاف قائد الفريق لـ«الوطن»، أنهم تلقوا استغاثة أمس الأحد، تفيد غرق شاب يدعى أحمد أسامه، 16 سنة، في منطقة سيدي غازي خلف كشك المرور في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأكد قائد غواصين الخير، أنه على الفور تم توجيه الغواصين لمساعدة الإنقاذ النهري حيث تمكنوا اليوم من انتشاله وتسليم جثمانه تمهيدا لإصدار تصريح الدفن.

سقوط سيارة في مصرف عمومي بكفر الدوار

يأتي ذلك بعدما لقي شخصان مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح أمس الأول السبت، إثر انقلاب سيارة نقل، داخل مصرف عمومي بطريق سيدي غازي، بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم «3982 ب ل ب» في مياه مصرف مجاور لطريق «سيدي غازي - كفر الدوار» وغرق سائقها ومرافقه، حيث تم انتشال جثمان واحد حينها، وتمكنوا من انتشال الثاني اليوم.