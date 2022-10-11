انتشال جثمان غريق «سيدي كرير» بالإسكندرية بعد 40 ساعة في المياه 

تمكن فريق غواصي الخير برفقة الإنقاذ النهري، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا، في إحدى القرى بمنطقة سيدي كرير بنطاق منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك بعد غياب الجثمان في المياه لمدة 40 ساعة منذ وقوع الغرق.

بدأت الواقعة حين تلقى فريق الإنقاذ النهري، بلاغا عن غرق شاب غرب الإسكندرية أمس الأول عقب نزوله في ظل الأجواء الشتوية التي عاشتها الإسكندرية وارتفاع أمواج البحر ما سبب في غرفه.

غرق شاب غرب الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنّ الفريق قد وصل له استغاثة للبحث عن حالة غرق لشاب اسمه أحمد العربي معروف، 18 سنة، من فوه كفر الشيخ، في البحر بإحدى قرى الساحل الشمالي، منذ عصر أمس الأول.

محاولات البحث عن غريق الإسكندرية

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم، وهو ما قد تم أمس عبر عدد من الغواصين الذين كثفوا البحث ولكن دون جدوى، حيث قرر بعدها عزمه البحث برفقة آخرين صباح اليوم أملا في انتشال جثمانه وتسليمه لأسرته، إلا أنه قد ظهر على سطح المياه بعد مكان الغرق بحوالي 4 كيلو، وذلك بعد قرابة 40 ساعة في المياه.