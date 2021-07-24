قائد «غواصين الخير» لـ«الوطن»: عدد غرقى يوليو يقارب ضحايا 2020

أكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، أن عدد الغرقى الذين لقوا مصرعهم خلال شهر يوليو الجاري، يقارب عدد غرقى عام 2020 بالكامل، على الرغم من أن هذا الشهر لم ينته بعد.

ورجح قائد فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية أن يكون هذا التقارب في أعداد غرقى الشهر الجاري مع إجمالي وفيات العام الماضي، نتيجة حالة غلق الشواطئ أغلب أوقات العام الماضي، حيث كانت أعداد العام ككل غير مرتفعة، بينما أعداد شهر يوليو الجاري كانت كبيرة عن أي وقت.

«غواصين الخير»: أعداد الغرقى تتجاوز 2020 بحالات لم يتم الإبلاغ عنها

وأضاف «المالحي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تلك النسبة بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية، وليست مقتصرة على الإسكندرية فقط، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تكون أعداد الغرقى قد تجاوز عدد غرقى 2020، حيث وقعت حالات غرق عدة، ولم يتم إبلاغهم بها، نظراً لسرعة انتشال الجثامين الخاصة بالغرقى من قبل منقذي الشواطئ.

ارتفاع معدل الغرق اليومي في الإسكندرية

وأكد أن الإسكندرية شهدت غرق 6 أشخاص خلال 24 ساعة، أمس الجمعة، وقبلها شهدت حالات غرق عدة، حيث كان أقصى عدد للغرق في يوم واحد هو 3 أشخاص، إلا أن تلك النسبة قد تم تجاوزها في رابع أيام عيد الأضحى.

أسباب ارتفاع عدد حالات الغرق

وعدد «المالحي» أسباب ارتفاع حالات الغرق، أولها يرجع لعدم سماع تعليمات مسؤولي الشواطئ بضرورة نزول المياه في مواعيد عمل رجال الإنقاذ من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، وثانيها ارتفاع أمواج البحر خلال الأيام الأخيرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر هو خاص بالمنقذين، الذين من المفترض أن يمنعوا المواطنين من النزول إلى المياه، أو التنبيه عليهم بالاستجمام على الشاطئ فقط.