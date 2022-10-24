حزب الجيل يشيد بالعفو عن زياد العليمي: بركات الحوار الوطني تنهال علينا

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، تعليقا على نبأ العفو عن زياد العليمي، إنّ بركات الحوار الوطني تتوالى وتنهال علينا، وتفتح طاقات ضوء مبهرة أمامنا.

العفو عن زياد العليمي

وأضاف الشهابي، في بيان عنه: «ونحن نحضر المؤتمر الإقتصادى ونتابع جلسات اليوم الثاني، حملت إلينا الأخبار نبأ العفو الرئاسي عن زياد العليمي بقرار جمهوري، طبقا لصلاحيات الرئيس الدستورية»، متابعا: «نهنئ زياد وأسرته وأصدقاءه وزملاءه بالإفراج عنه، ونقدم الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قراره».

لجنة العفو الرئاسي

ووجّه رئيس حزب الجيل، الشكر والتقدير للجنة العفو الرئاسي، على جهدها العظيم، كما قدّم الشكر والتقدير لكل مؤسسات الدولة التي تتعامل مع هذا الملف.