حمدين صباحي يثمّن قرار العفو عن زياد العليمي: شكرا لرئيس الجمهورية

ثمّن السياسي حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالعفو عن زياد العليمي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي.

العفو عن زياد العليمي

وقال صباحي، في منشور عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد الله، الإفراج عن زياد العليمي»، مضيفا: «شكرا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسي بالعفو عن زياد العليمي».

وكان طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا برقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.