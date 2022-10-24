أب يمشي حافيا وسط مياه الأمطار حاملا ابنته على كتفيه.. «المدرسة كرمته»

«الأمطار شديدة، ونيفين في المدرسة هاترجع إزاي»، كلمات تحدث بها الشاب محمد محمد كامل 30 سنة عامل زراعية، مع نفسه، ولم يأخذ وقتًا طويلًا في التفكير في كيفية تعامل ابنته «نيفين»، التلميذة في الصف الأول الابتدائي، مع مياه الأمطار الغزيرة، وكيف تعود من مدرسة الحاج عبد الفتاح هلال للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني عبيد التعليمية، حتى نهض وانطلق حافيًا إلى المدرسة مهرولًا ليلحق بابنته.

وصل الأب إلى مدرسة ابنته؛ ليبحث عنها بين الأطفال الذين خرجوا من المدرسة فوجدوا الشوارع غارقة في مياه الأمطار، وعندما وجد «نيفين» احتضنها وخلع الجاكت وألبسه لابنته، وحملها على كتفيه ليعود بها إلي البيت وهو يمشي في المياه والطين حافيًا.

تصوير الأب وهو يحمل ابنته

شاهدت مني عبد الحميد إبراهيم، معلمة لغة عربية بالمدرسة، ذلك المشهد المؤثر فأخرجت هاتفها المحمول والتقطت له صورة دون أن يدري، وعرضتها على «عاطف عبد الخالق عبد المجيد» مدير المدرسة، الذي احتفى بالصورة وقرر تكريم الأب الذي حمى ابنته من مياه الأمطار.

«كنت خائف على بنتي نيفين، دي لسه في سنة أولى ابتدائي»، هكذا وصف «كامل» شعوره عندما رأى الأمطار في عزبة صبري ناشد التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية، قائلا إنه هرع نحو المدرسة بلا حذاء، وخلع الجاكت ليغطي به ابنته.

الأب: ربنا رزقني ببنتين

وأضاف الأب لـ«الوطن»: «أنا ربنا رزقنا بطفلتين فقط، نفين وأسيل هما روح قلبي، وكنت في الأرض الزراعية وقت الأمطار فجريت على المدرسة خوفا على ابنتي من البهدلة في الأمطار».

عاطف: كرمناه كأب مثالي

وقال عاطف عبد الخالق، مدير المدرسة، إنهم كانوا ينظمون خروج الطلاب من المدرسة، بعد أن هدأت الأمطار، وكان هناك عددًا من أولياء الأمور في انتظار خروج أطفالهم، لكن هذا الرجل وجدناه يحمل ابنته على أكتافه وصورته معلمة بالمدرسة دون أن نعرفه وسألنا عليه وطلبنا منه الحضور اليوم، وكرمناه جزاء لما فعله مع ابنته على أنه أب مثالي.

وأكدت مني عبد الحميد، معلمة، أن المدرسة تسعى إلى أن تنمي كل ما هو إيجابي ونشر أخلاقنا الجميلة بين الطلاب: "كنت بصور الأمطار لقيت الراجل ده شايل بنته فصورته ومدير المدرسة أعجب بالصورة وقرر تكريم الأب".