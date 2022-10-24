ضبط متهم بالنصب على المواطنين في سوهاج.. «جمع منهم 700 ألف جنيه وهرب»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من أحد الأشخاص؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية كبيرة منهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها، وقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (700 ألف جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب اكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.