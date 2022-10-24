فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لأعمال الصيانة الدورية

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، على مدار يومين، بداية من غدٍ الثلاثاء، على أن يعود التيار الكهربائي بعد انتهاء فرق الصيانة من عمل اللازم.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وأشار مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها في الغردقة، هي الأماكن التابعة لموزع الاستاد القديم، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا، وتستمر حتى 2 ظهرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

توفير المواطنين احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع

وطالب مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.