صندوق مكافحة الإدمان: الحشيش يسبب تليف الرئة وضمور خلايا المخ «فيديو»

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو جراف يوضح أضرار مخدر الحشيش، إذ إنه نصف تخليقي ويُصنع من القمم الزهرية لنبات القنب، ويجري تعاطيه عن طريق التدخين، ويحتوي على مادة تسبب الهلاوس.

أضرار تعاطي مخدر الحشيش

كما يسبب تعاطى مخدر الحشيش العديد من الأضرار، مثل «تليف الرئة والإصابة بالربو، انخفاض ضغط الدم، احمرار دائم في العين، ضمور خلايا المخ، فقدان الشهية وضعف القدرة الجنسية، الاكتئاب والقلق وقلة النوم، اضطرابات السلوك وضعف التركيز، وخلل في إدراك المسافات والزمن».

برامج توعوية عن أضرار تعاطي المواد المخدرة

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المواد المخدرة، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، إذ من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو زيادة القدرة البدنية، وغيرها من المفاهيم المغلوطة.

كما يقدم الخط الساخن للصندوق «16023»، كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة.