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ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص في الجيزة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:28 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
المتهمين

المتهمين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وأضاف بيان الداخلية الرسمي أن هذا الشخص يحتجز عدداً من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم  - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

استهداف مركز علاج الإدمان

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته (4  أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة) كما تبين وجود عدد (80) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدداً منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب.

ضبط كميات من مخدر الهروين

كما أسفر التفتيش عن ضبط ( كمية من مخدر الهيروين - كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"- عدد 5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- عدد 4 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالى من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من النزلاء – مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء").

إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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