ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة و28 ألف طن قمح اليوم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، في الساعات الأخيرة، 12 سفينة، بينما غادرت 9 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33 سفينة.

انتعاشة في حركة التداول

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16995 طنا تشمل 5100 طن أسمنت، و1300 طن ملح، و10959 طن بضاعة متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 61230 طنا، تشمل 28206 أطنان قمح، و11483 طن ذرة، و7154 طن خردة، و406 أطنان حمص، و7830 طن سكر، و764 طن خشب زان، و4050 طن زيت طعام.

كما تضمنت الحركة 445 طن عدس، و503 أطنان بسلة، و1150 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 389 طنا، بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 64 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 379 حاوية مكافئة.

118599 طنا رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 118599 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164113 طنا.

وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3899 طن قمح إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجا 4387 شاحنة.

وقبل ساعات، جرى استقبال السفينة «FIVOS»، والتي ترفع علم جزر مارشال، في ميناء دمياط ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 32 مترا، وقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ54371 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضح البيان، أن حركة السفن تأتي تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط، لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.