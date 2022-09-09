ميناء دمياط يستقبل ناقلة لشحن 20 ألف طن من الغاز المسال

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، ناقلة الغاز المسال (HOEGH GANNET) التي ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 294 مترا، وعرضها 46 مترا، إذ ستقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 20 ألف طن من الغاز المسال.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 29، منها ناقلة الغاز.

حركة البضائع بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر بميناء دمياط من البضائع العامة 7285 طنا تشمل 3230 طن بضائع متنوعة، 3005 أطنان ملح، 200 طن يوريا، 850 طن قمح.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25794 طنا، تشمل 6603 أطنان قمح، 7670 طن ذرة، 100 طن خشب زان، 2734 طن أبلاكاش، 3073 طن أرز، 5614 طن حديد.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 666 حاوية مكافئة، والوارد 68 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1394 حاوية مكافئة.

132 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132576 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144717 طنا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2512 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4302 شاحنة.