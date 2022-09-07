ميناء دمياط يستقبل ناقلة لشحن 60 ألف طن من الغاز المسال

استقبل ميناء دمياط، ناقلة الغاز المسال (GOLAR ICE)، التي ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 271 مترا وبعرض 43 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 60 ألف طن من الغاز المسال.

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا ذكر فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 5 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6796 طنا شملت: 4696 طن بضائع متنوعة و2100 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38954 طنا شملت: 20639 طن قمح و1500 طن خردة و686 طن خشب زان و3640 طن أرز و10391 طن حديد و2098 طن رخام.

حركة الصادر من الحاويات 323 حاوية

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 323 حاوية مكافئة و لحاويات الوارد، نحو 234 حاوية مكافئة، فى حين بلغ الحاويات الترانزيت 761 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132394 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149107 أطنان.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3989 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا و خروجا 3791 شاحنة.