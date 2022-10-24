«التجمع» يشيد بقرار العفو عن «زياد العليمي»: دليل على جدية الحوار الوطني

وجّه عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو عن زياد العليمي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأعرب عن أمنياته بزيادة أعداد قرارات العفو عن كافة سجناء الرأي خلال الفترة المقبلة.

قرار جمهوري بالعفو عن زياد العليمي

وأضاف «مغاوري»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، قائلا: «قرار العفو عن زياد العليمي يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو الإصلاح الشامل لمباشرة الحقوق السياسية وأنها تتبع سياسة الرأي والرأي الأخر».

التواصل مع المفرج عنهم

وشدد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع على ضرورة التواصل مع المفرج عنهم بقرارات رئاسية عقب خروجهم من السجن والعمل على إزالة كافة العقبات الحياتية التي تعيق استمرار حياتهم بشكل طبيعي لما قبل فترة الحبس.

وأضاف أن ذلك يتطلب عودة الموظفين لوظائفهم الطبيعية وعودة الطلاب لدراستهم وذلك في إطار تنفيذ خطة الدمج المجتمعي بشكل سليم يعزز وحدة المجتمع المصري ويدعم ترابطه.