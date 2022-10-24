رئيس شركة طاقة شمسية: كنّا جزءا مؤثرا في مشروع بنبان.. وأنجزنا 10% منه

قال إبراهيم زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة «إي إن دي» للإنشاءات والطاقة الشمسية، إنّ محطة بنبان للطاقة الشمسية، أكبر مشروع قومي في الوقت الحالي، مضيفا أنّ الشركة سعت لتكون جزءا مؤثرا في المشروع، وتقدّمت بأوراقها وتمّ قبولها.

فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص

وأضاف زاهر، خلال كلمته في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مشروع بنبان كان على مساحة 40 مليون متر مربع، وكل قطعة من المشروع كانت نحو 250 فدانا، أي مليون متر مربع، كل 250 فدانت به نحو 150 ألف لوح شمسي، جرى تركيبها بأيدٍ عاملة مصرية».

مشروع بنبان للطاقة الشمسية

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة «إي إن دي» للإنشاءات والطاقة الشمسية: «إحنا الحمد لله قدرنا كشركة ننفذ 10% من المشروع، اللي اتكلف بالكامل 4 مليارات دولار، و70% من الموظفين في المشروع كانوا من أسوان».

وأوضح زاهر: «العمالة اليومية اللي بتدخل المشروع كانت حوالي 1500 عامل، كانوا بيدخلوا حسب معايير البنك الدولي والبنك الأوروبي، كان لازم يبقى فيه أتوبيسات مكيفة ووجبات تتوزع عليهم، وكلينك موجودة طول فترة المشروع، وكان لازم نوفر ميّة مبردة، لو مفيش تدفقات مالية مضبوطة مكناش هنغطي المصاريف بتاعتنا، كان عندنا تمويل تنموي ميسر من وزارة التعاون الدولي».