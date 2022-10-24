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عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بالعفو عن زياد العليمي

كتب:

محمد أباظة
12:00 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
زياد العليمي

زياد العليمي

أشاد عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي.

العفو عن زياد العليمي

وأضاف أحمد لـ«الوطن»، أنّ قرار الرئيس السيسي بـ العفو عن زياد العليمي، رسالة تشجيع وتحفيز لمسؤولي لجنة العفو، للبحث في القوائم المعروضة والطلبات المستمرة، وردًا على المشككين في الداخل والخارج بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا برقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، القيادي بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي بحسب ما أعلنه طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.